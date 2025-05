il festival di cannes 2025 si apre con un musical super local che si candida subito a film più francese del 2025

Il Festival di Cannes 2025 si apre con un irresistibile musical, “Partir un jour”, che promette di incantare il pubblico con la sua essenza autenticamente francese. In questo giorno speciale, i reporter internazionali si radunano per assistere a un'opera che celebra la cultura locale, dando avvio a una kermesse che si preannuncia indimenticabile.

Introducendo Partir un jour, il film che apre il festival di Cannes2025, viene naturale avere un pensiero speciale per i colleghi della stampa estera. Oggi, giorno di apertura della kermesse cinematografica, molti reporter provenienti dai quattro angoli del mondo siederanno in una delle poltrone della Salle Debussy - a pochi metri dal Palais des festivals, dove le sessioni sono riservate ai giornalisti - per scoprire quello che probabilmente è il film più "francese" del 2025. Forse si divertiranno, oppure soffriranno, davanti al profluvio di riferimenti culturali francesi che caratterizza il film di Amélie Bonnin.Per chi non coglierà le strizzate d'occhio a Philippe Etchebest e gli omaggi a Michel Delpech o a K-Maro, di certo molti momenti di comicità risulteranno vuoti, ed è sorprendente che Thierry Frémaux abbia scelto questo come film d'apertura.