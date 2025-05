Il fatto del giorno | la Liguria resta la regina delle Bandiere Blu | Video

Oggi parliamo della Liguria, che si conferma regina delle Bandiere Blu in Italia, simbolo di qualità ambientale e servizi turistici. Nonostante l’aumento dei vessilli, Ceriale è l'unico Comune a non riceverlo, una scelta deliberata dell’amministrazione. Silvia Pedemonte ci offre un approfondimento. Scopri di più nel nostro articolo online e sul quotidiano di mercoledì.

Aumentano le Bandiere blu in Italia, la Liguria ancora in cima alla classifica delle regioni più virtuose. L'unico Comune a cui non è stato confermato il vessillo è Ceriale, ma è stata una decisione dell'amministrazione. Ce ne parla Silvia Pedemonte. Leggi di più online e sul quotidiano di mercoledì

Bandiere Blu 2025: la Liguria guida la classifica con 33 località premiate

Con 246 località rivierasche e 487 spiagge, l’Italia conferma anche nel 2025 la sua eccellenza ambientale, grazie ai riconoscimenti assegnati dalla Foundation for Environmental Education (Fee) nel corso della cerimonia ufficiale a Roma, presso la sede del CNR.