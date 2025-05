Il fascismo è a sinistra Cerno censurato in commissione Libe

Il dibattito sulle ideologie politiche si infiamma con la recente esclusione di Cerno da un incontro sulla libertà di stampa al Parlamento Europeo. La notizia, arrivata attraverso il gruppo di Fratelli d'Italia, solleva interrogativi sulle dinamiche di potere e censura in un contesto sempre più complesso e polarizzato, dove il fascismo risulta essere un argomento controverso.

"Domani avrei dovuto partecipare ad un incontro sulla Libertà di stampa in Italia in programma al Parlamento Europeo ma hanno comunicato al gruppo che mi aveva proposto, quello di Fratelli d'Italia, che la mia candidatura è stata rifiutata: la presidente del gruppo di monitoraggio della commissioneLibe che si occupa dello stato di diritto ha stabilito che potranno parlare solo Sigfrido Ranucci e il direttore di Fanpage Francesco Cancellato". A parlare con l'Adnkronos è il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, che ha appena ricevuto la notizia che non parteciperà alla seduta del gruppo di monitoraggio interno alla commissioneLibe (Libertà civili, giustizia e affari interni) sul tema dello stato di diritto e Libertà di stampa in Italia, dove era stato candidato a parlare dal gruppo di Fratelli d'Italia. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Il fascismo è a sinistra". Cerno censurato in commissione Libe

Approfondimenti da altre fonti

Cerno censurato in commissione Libe: "Il fascismo è a sinistra" - E allora la mia risposta è quella che mi ripeto ogni giorno, ovvero che in Italia c'è sì il fascismo, ma sta all'opposizione, non al governo". Cerno annuncia dunque che domani, al termine seduta del ... 🔗iltempo.it

Fascismo: un libro censurato - Ormai nella storiografia l’idea di un preciso progetto politico imperiale del fascismo – un “nuovo ordine mediterraneo” (Davide Rodogno) – è stata riconosciuta. La domanda che resta non è quindi ... 🔗doppiozero.com

Tg4, Cerno e le polemiche della sinistra sulla sobrietà: "Mi vergogno, strumentalizzano un Papa appena morto" - Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, è stato ospite dell’edizione del 23 aprile del Tg4, nella quale ha affrontato le polemiche della sinistra dopo la richiesta di sobrietà da parte del ... 🔗iltempo.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ilaria Salis non interviene a festa Sinistra Italiana: Non è in condizioni

Il tanto atteso intervento di Ilaria Salis non c’è stato. Il tanto atteso intervento di Ilaria Salis non c’è stato Politica - Il tanto atteso intervento di Ilaria Salis non c’è stato.