Il Dramma di Giulia Tramontano raccontato nel Libro Scritto da Sua Sorella Chiara

Il dramma di Giulia Tramontano, vittima di femminicidio, emerge nel toccante libro scritto dalla sorella Chiara. Pubblicato da Cairo e disponibile in tutte le librerie italiane, il racconto di Chiara mette in luce la tragica realtà della violenza sulle donne, un fenomeno diffuso che continua a segnare profondamente la nostra società. Un'opera per ricordare e sensibilizzare.

ChiaraTramontano, Sorella di Giulia, vittima di femminicidio ha scelto di raccontare la storia di sua Sorella in un Libro, edito da Cairo che da oggi sarà disponibile in tutte le librerie italiane. La violenza sulle donne è uno dei fenomeni più diffusi nel nostro Paese. Una piega sociale che, nonostante il progresso e le . 🔗Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Il Dramma di Giulia Tramontano raccontato nel Libro Scritto da Sua Sorella Chiara.

Omicidio Giulia Tramontano, la sorella Chiara: «Avevamo litigato per Alessandro Impagnatiello, vivo con il senso di colpa» - Chiara Tramontano ha messo nero su bianco il suo dolore per la morte della sorella. Nel suo libro parla di quel dolore che parte da dentro, alimentato da domande atroci e ...

Chiara Tramontano: "Impagnatiello mangiava con la nostra famiglia mentre cercava di uccidere Giulia" - Chiara Tramontano ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera i rapporti con la sorella Giulia nei mesi precedenti alla sua morte, sopraggiunta ...

Femminicidio Giulia Tramontano, la sentenza e la giornata del 25 Novembre. Il videoracconto - La sorella della 29enne uccisa: «Non c'è nulla nella mia vita che non mi riporti continuamente lì» ...

