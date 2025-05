Il dramma dei lavoratori delle cooperative sociali | alcuni anche 4 mesi l' anno senza riceve stipendio | Video

I lavoratori delle cooperative sociali, costretti a rimanere senza stipendio per mesi, hanno manifestato a Torino in occasione dello sciopero nazionale indetto dall'Usb. La piazza di Palazzo di Città si è riempita di lavoratrici e lavoratori, uniti nella lotta per difendere i propri diritti e ottenere le giuste retribuzioni per il loro lavoro prezioso e spesso invisibile.

I lavoratori delle cooperative sociali sono scesi in piazza anche a Torino aderendo così allo sciopero nazionale indetto dall'Usb, l'unione sindacale di base. In piazza Palazzo di Città si è radunata una discreta folla di lavoratrici e lavoratori che hanno rivendicato il proprio diritto alla.

Il dramma dei lavoratori delle cooperative sociali: alcuni anche 4 mesi l'anno senza riceve stipendio | Video - In piazza Palazzo di Città si è radunata una discreta folla di lavoratrici e lavoratori che hanno rivendicato il proprio diritto alla stabilizzazione ... 🔗torinotoday.it

Società cooperative: «Il modello capitalistico ha fallito, rispondiamo investendo sul sociale» - Il movimento cooperativo coinvolge il 12% della popolazione mondiale, a Milano il presidente dell’Alleanza internazionale delle cooperative Ariel Guarco: «Se la rendita economica non è l’unico obietti ... 🔗corriere.it

Sindacati, la Regione stabilisca regole chiare per coop sociali - "Chiediamo alla Regione di determinare regole chiare per gli appalti nelle cooperative sociali e di applicare i contratti collettivi nazionali di miglior favore alle lavoratrici e ai lavoratori del co ... 🔗ansa.it

