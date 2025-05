Il doppio binario trumpiano manda Israele fuori giri

Il doppio binario della politica trumpiana si riflette in modo drammatico sulla situazione israelo-palestinese. Vicky Cohen, madre di un ostaggio a Gaza, esprime il suo appello con forza: "Il mio Nimrod è israeliano al cento per cento e merita di tornare a casa". Le parole di una madre risuonano in un contesto di ansia e speranza.

“Il mio Nimrod non ha cittadinanza straniera, è israeliano al cento per cento e anche lui merita di tornare a casa”. Così ieri Vicky Cohen, il cui figlio è tenuto in ostaggio a Gaza, dopo l’a. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il doppio binario trumpiano manda Israele fuori giri

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il doppio binario trumpiano manda Israele fuori giri - Steven Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in medio oriente, è arrivato nello stato ebraico a prendersi il “suo” ostaggio..Da Hamas a Teheran, fra Gerusalemme e Washington c'è più di un front ... 🔗ilfoglio.it

Il reato di insider trading. “Doppio binario sanzionatorio” ed “Insider trading di sé stesso” - Il reato di insider trading. “Doppio binario sanzionatorio” ed “Insider trading di sé stesso” A cura dell’Avv. Armando Dereviziis 1)Premessa La principale fonte normativa in materia di insider trading ... 🔗iusinitinere.it

Salute e sanità, il doppio binario: un evento Adnkronos Q&A - Un doppio binario che deve viaggiare parallelo”. A dirlo Fabrizio d’Alba, presidente Federsanità Anci e direttore generale policlinico Umberto I all’appuntamento di Adnkronos Q&A 'Salute e ... 🔗adnkronos.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Reggio Emilia Piscina di Guastalla: Nube di cloro, cento intossicati e scuole evacuate

Questa mattina 9 maggio 2024 un grave incidente ha colpito la piscina comunale di Guastalla, Reggio Emilia, dove la fuoriuscita di una miscela di cloro ha causato l'intossicazione di circa cento persone, tra cui numerosi studenti delle scuole vicine.