Il docufilm su Zelensky e l’Ucraina a Cannes | Non c’è altra scelta che aiutarli a vincere

Nel cuore del 78° Festival di Cannes, si accende il confronto sulla pellicola dedicata a Zelensky e all'Ucraina, sottolineando l'urgenza di supportare la loro lotta. Mentre il festival si prepara per la cerimonia di apertura, la storica opera di Chaplin “La febbre dell’oro” invita a riflettere sui temi di resistenza e speranza.

È la prima giornata ufficiale del 78° Festival di Cannes. In attesa della cerimonia di apertura delle 19, le occasioni in sala non mancano. La pellicola “ La febbre dell’oro ” (The Gold Rush, 1925) diretta e interpretata da Charlie Chaplin, restaurata dalla Cineteca di Bologna in occasione del centenario, è una chicca. Chaplin mette in scena uno dei grandi sogni americani declinando i bisogni primari di ogni essere umano – cibo, rifugio, accettazione, amore, prosperità -, riuscendo a far ridere e piangere il pubblico. La danza dei panini, le scarpe divorate con gusto, sono scene indimenticabili che conservano tutto il loro fascino. Questa giornata del Festival è caratterizzata però dalla proiezione di tre film dedicati all’Ucraina. Il pensiero corre così a tre anni fa, quando il presidente ucraino Zelensky si collegò in diretta durante la cerimonia di apertura, quando il supporto del mondo occidentale all’Ucraina era unanime e senza tentennamenti. 🔗Leggi su Bergamonews.it