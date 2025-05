Il dl Elezioni sbarca alla Camera tra le proteste

Il decreto legge sulle elezioni arriva alla Camera tra le contestazioni. Dopo l'approvazione della commissione Affari costituzionali, il provvedimento, che include norme per le amministrative e i referendum, suscita polemiche, in particolare per l'abbinamento della consultazione referendaria al secondo turno delle elezioni amministrative. Le proteste si intensificano nel dibattito politico.

Dopo il via libera della commissione Affari costituzionali della Camera, è sbarcato nell'aula ieri il decreto legge con le norme per le amministrative e i referendum. Il decreto prevede, tra l'altro, l'abbinamento della consultazione referendaria al secondo turno delle Elezioni amministrative e il diritto di voto ai fuorisede per ragioni di studio, di lavoro o di salute.Il Senato ha dato un primo via libera il 16 aprile scorso e la commissione ha approvato senza modifiche il testo arrivato da Palazzo Madama. Le opposizioni protestano.Si abbinano i referendum solo ai ballotaggi delle amministrative. Protestano le opposizioni: "Scelta ingiusta""E' grave che per volere del governo il referendum si tenga in concomitanza con il secondo turno e quindi con gli eventuali ballottaggi delle Elezioni comunali, laddove si terranno.

