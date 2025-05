Il disagio di scrivere nella società dove tutto è possibile ma che si percepisce sfortunata

Nell'era in cui ogni parola può trovare il suo spazio nel vasto panorama comunicativo, il disagio di scrivere emerge come un paradosso: la creatività si intreccia con le aspettative materiali. In questo contesto, le voci di autori come Hemingway e Fitzgerald rivelano le tensioni tra aspirazioni artistiche e la costante pressione del successo, rendendo la scrittura un atto di sfida e vulnerabilità.

«Lo aiuterebbe il lavoro. Lavoro onesto, non commerciale: un paragrafo alla volta. Ma ha sempre giudicato un paragrafo da quanti soldi gli rendeva ed è lì che ha investito le sue forze, per ottenerne soddisfazione istantanea». È il 1936, Ernest Hemingway sta parlando di Francis Scott Fitzgerald, Hemingway è già Hemingway (mesi prima ha pubblicato “Verdi colline d’Africa”, l’anno dopo pubblicherà “Avere e non avere”), Scott è una promessa non mantenuta: dal “Grande Gatsby” sono passati undici anni.Una settimana dopo – il 15 febbraio: la lettera di Hemingway all’editor Max Perkins è del 7 – Cesare Pavese scriverà, anche lui in una lettera, l’indicibile: «Che le mie poesie facciano furore lo temevo da tempo e mi dispiace disperatamente. Cosa può valere un libro, quando i “colleghi” di qua, i “colleghi” di là, i “giornalisti”, i cani e i porci della letteratura insomma ci trovano dentro “uno squisito sentimento di artista e di osservatore”?». 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il disagio di scrivere nella società dove tutto è possibile (ma che si percepisce sfortunata)

