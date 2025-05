Il diritto alla libertà | a Massafra la presentazione del saggio di Antonio Spada

Il 16 maggio alle 18.30, Massafra ospiterà la presentazione del saggio "Il diritto alla libertà" di Antonio Spada, in una rassegna di incontri con l’autore promossa dalla libreria Iman di Salvo Fuggiano, in occasione del ventesimo anniversario dell’attività. Un evento imperdibile per esplorare temi di grande attualità e rilevanza sociale.

Tarantini Time QuotidianoAl via a Massafra una rassegna di incontri con l’autore organizzata dalla libreria Iman di Salvo Fuggiano in occasione del ventesimo anniversario di attività.Si parte il 16 maggio prossimo alle 18.30, dalla nuova sede della libreria in via Colonnello Scarano 27 partirà il tour delle presentazioni del saggio politico “Il dirittoallalibertà” scritto da AntonioSpada.L’autore massafrese inaugura il suo viaggio letterario partendo dalla sua città dalla quale diverse volte è partito per poi farvi ritorno.L’AUTOREAntonioSpada nasce nel 1963 a Massafra, un paese poco distante dalla Città dei due Mari. Quella dell’autore è una tipica famiglia contadina dignitosamente povera inserita in un mondo agricolo dinamico e laborioso.All’età di nove anni, durante l’estate, inizia a conoscere da vicino lavoro nei campi. 🔗Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - “Il diritto alla libertà”: a Massafra la presentazione del saggio di Antonio Spada

