Il direttore di Fanpage Cancellato spiato con Paragon | la conferma davanti all’Ue

Il direttore di Fanpage.it è stato oggetto di sorveglianza tramite un software sviluppato dalla società israeliana Paragon. La conferma è emersa durante un'udienza al Parlamento Europeo, con l'intervento di John Scott-Railton, esperto del Citizen Lab, noto per la sua ricerca nello spionaggio informatico. Questo caso solleva interrogativi sulla privacy e sulla sicurezza dei giornalisti.

Il direttore di Fanpage.it è stato spiato con un software creato dalla società israeliana Paragon. La conferma è arrivata davanti al Parlamento Ue dalla voce di John Scott-Railton, uno degli esperti del Citizen Lab, il laboratorio dell’università di Toronto specializzato nello spionaggio informatico: “L’attacco contro Francesco Cancellato è stato effettuato con lo spyware di Paragon, è confermato, lo ha confermato Meta”. Il telefono del giornalista è stato quindi infettato dal programma Graphite, in dotazione solo ai governi.Convocato dalla commissione Libe del Parlamento Europeo, Scott-Railton ha ribadito – rispondendo a una domanda del eurodeputato del Pd Sandro Ruotolo – che Cancellato è stato spiato, come confermato da Meta, l’azienda che per prima aveva allertato il direttore di Fanpage. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it