“Il direttore di Fanpage Cancellato è stato spiato con Paragon” | la conferma del Citizen Lab all’Ue

Il caso di Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, si tinge di gravità: il Citizen Lab ha confermato che è stato monitorato attraverso Graphite, lo spyware di Paragon, riservato esclusivamente agli Stati. Questa rivelazione getta luce su pratiche invasive e preoccupanti di sorveglianza nel panorama informativo contemporaneo, sollevando interrogativi su libertà e sicurezza.

