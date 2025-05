Il Diorama festival animerà Roccamorice con musica arte e territorio

Il Diorama Festival trasformerà Roccamorice in un palcoscenico di musica, arte e natura il 25 maggio. Questa quinta edizione celebra la bellezza dell’Abruzzo attraverso performance site-specific e opere di arte contemporanea, immergendo i partecipanti in paesaggi mozzafiato e atmosfere uniche. Un'opportunità imperdibile per esplorare e vivere il territorio in modo originale.

Domenica 25 maggio si terrà a Roccamorice il Diorama festival. Un'intera giornata immersi nella bellezza dell'Abruzzo, tra musica site-specific, arte contemporanea e paesaggi senza tempo. Questa è la proposta dell'evento itinerante giunto alla quinta edizione, che si terrà all'interno dello.

