Il delitto Resinovich Il legale | vertebra rotta prima dell’esame

Il caso di Liliana Resinovich, scomparsa il 15 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio successivo, continua a suscitare scalpore. Recentemente, si è aggiunta un'ulteriore complicazione: un legale ha svelato la presenza di una vertebra rotta, emergendo in un contesto di ammissioni e indagini che rendono la vicenda sempre più intricata.

La never ending story della povera Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa di casa il 15 dicembre 2021 e trovata, senza vita, il 5 gennaio successivo, segna una nuova tappa. La spontanea ammissione di Giacomo Molinari, il preparatore anatomopatologo che l’11 gennaio 2022 – supportando il medico legale Fulvio Costandinies nell’esame autoptico su Liliana –, ne avrebbe rotto una vertebra viene sconfessata dai consulenti di Sergio Resinovich, i professori Vittorio Fineschi e Stefano D’Errico, secondo i quali quell’osso era già rotto primadell’esame.Molinari ora non vuole fornire ulteriori informazioni, parlerà soltanto con la pm, Ilaria Iozzi, ma intanto è diventato oggetto di accuse. "Un lavoro specialistico di questi giorni – scrive in una lapidaria nota il legale di Sergio, l’avvocato Nicodemo Gentile – teso alla totale ‘revisione’ delle immagini della tac effettuata sul cadavere di Liliana l’8 gennaio 2022, ha pienamente riconfermato che la frattura alla vertebra T2 fosse già esistente al momento di quell’esame". 🔗Leggi su Quotidiano.net