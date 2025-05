Il cuore di Gigi D' Alessio | tra musica e famiglia

Gigi D'Alessio, il celebre cantante napoletano, si svela in un'intervista emozionante, dove intreccia il suo amore per la musica con i legami familiari. Scopri come la sua carriera e le sue relazioni personali si influenzano reciprocamente in un racconto autentico. Leggi tutto su Donne Magazine.

''Mi chiedo se riuscirò a vedere i miei figli quando avranno vent'anni'': Gigi D'Alessio parla commosso dei figli di 3 e quasi 1 anno - ''Mi chiedo se riuscirò a vedere i miei figli quando avranno vent'anni'': Gigi D'Alessio parla commosso dei figli di 3 e quasi 1 anno ... 🔗gossip.it

Gigi D’Alessio a Verissimo confessa: “Mi imbarazzo ancora” - Ospite nella puntata di domenica a Verissimo, Gigi D’Alessio ha aperto il cuore parlando della sua lunga carriera, dei suoi figli e delle emozioni che ancora oggi lo accompagnano sul palco. Con oltre ... 🔗msn.com

Gigi D’Alessio a cuore aperto a Verissimo: “Mi commuovo pensando se vedrò i miei figli piccoli diventare adulti” - Lacrime e riflessioni intime per Gigi D’Alessio nel salotto di Verissimo. Il popolare cantautore napoletano, ospite di Silvia Toffanin nella puntata in onda domenica 11 maggio, ha mostrato un lato ine ... 🔗vocedinapoli.it

