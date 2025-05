Il corso di cucina Uteap terminato con una cena Promozione per tutti

Il corso di cucina Uteap si è concluso con una cena promozionale, un evento che ha celebrato il talento culinario degli iscritti. Sotto la guida dello chef Giovanni Delle Rose, i partecipanti hanno deliziato gli ospiti con piatti creativi, frutto di un anno di apprendimento e passione per la cucina. Un'ottima chiusura in compagnia e in gusto!

Chiusura con gusto del corso di cucina organizzato dall’Uteap Aps sezione di Pagliare e dallo chef Giovanni Delle Rose. Gli iscritti hanno per l’occasione hanno preparato una cena per deliziare gli ospiti delle squisitezze che sono riusciti a realizzare nel corso dell’anno. I partecipanti sono stati tutti ‘promossi’ ed hanno ottenuto l’ambito diploma di cucina. Il corso è da sempre molto apprezzato, grazie alla bravura dello chef Delle Rose, che con pazienza e dedizione riesce a seguire tutti. Un corso che permette di imparare nuove tecniche e ricette e di trascorrere insieme del tempo in modo divertente. L’Università della Terza Età offre una vasta gamma di corsi, inclusi quelli di cucina. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il corso di cucina Uteap terminato con una cena. Promozione per tutti

