Il cordoglio della Asl di Chieti per la scomparsa di Alfonso Mascitelli

La ASL di Chieti esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Alfonso Mascitelli, ex direttore sanitario dell'ASL dell'Aquila, consigliere regionale e senatore per l'Italia dei Valori. Mascitelli, scomparso domenica scorsa all'età di 68 anni, lascia un importante vuoto nel mondo della sanità e della politica. "A nome della nostra Azienda e della direzione...

