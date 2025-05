Il Conservatorio Piccinni di Bari diventa il set di Nino docu-film dedicato al grande compositore Rota

Il Conservatorio Piccinni di Bari si trasforma in un affascinante set per "Nino", un docufilm dedicato al celebre compositore Nino Rota. In occasione del centenario della sua fondazione, il 14 maggio 1925, il progetto, diretto da Walter Fasano e prodotto da Be Water Film, celebra la straordinaria carriera del maestro, con distribuzione prevista nelle sale cinematografiche.

A cent'anni anni dalla sua fondazione – avvenuta il 14 maggio 1925 – il ConservatorioPiccinni e l'auditorium "NinoRota" sono diventat il set di "Nino", film-documentario diretto da Walter Fasano e prodotto da Be Water film (che distribuirà il film al cinema), Sugar Play, Adler Entertainment, I.

