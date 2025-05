Il Comune vuole acquistare all’asta l’area abbandonata di via Nino Bixio

Il Comune intende partecipare all'asta per acquistare l'area abbandonata di via Nino Bixio, sotto il viadotto dell’A21. Dopo l'acquisizione, l'obiettivo è riqualificare la zona trasformandola in una pista ciclabile, contribuendo al miglioramento della mobilità sostenibile e della vivibilità dell'area. Il costo previsto per il progetto è in fase di definizione.

Il Comune ha messo nel mirino l’acquisizione, all’asta, dell’areaabbandonata di via NinoBixio, situata proprio sotto il viadotto dell’A21. Dopo aver perfezionato, si augura l’ente, l’acquisto, il successivo obiettivo sarà quello di riqualificare la zona e dedicarla ad una pista ciclabile (costo. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Il Comune vuole acquistare all’asta l’area abbandonata di via Nino Bixio

Approfondimenti da altre fonti

Aste, flop del Comune di Cesena. Nessuno vuole gli immobili - È il caso dell’ex ristorante I Gessi di via Del Monte 1534, al centro di una grande area verde ai piedi della basilica tanto cara ai cesenati: lo ha già messo all’asta quattro volte ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Aste, flop del Comune . Nessuno vuole gli immobili - Il Comune di Cesena sta cercando di fare cassa mettendo in vendita alcuni beni di sua proprietà, ma non funzionali ai suoi progetti. È il caso dell’ex ristorante I Gessi di via Del Monte 1534 ... 🔗msn.com

Case all’asta: come acquistare immobili in sicurezza con l’aiuto giusto - Case all'asta: come acquistare immobili in sicurezza con l'aiuto giusto? Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato. 🔗tuttotek.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

La prima cartolina di Natale all'asta per 25mila dollari

La prima cartolina di Natale stampata al mondo, originariamente commercializzata nel 1843, viene venduta all'asta per circa 25.