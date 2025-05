Il Comune inizia a investire il ’tesoretto’ Parte dell’avanzo di amministrazione sarà utilizzata per ridurre i mutui

Il Comune avvia un'importante manovra finanziaria, destinando parte del tesoretto di 28 milioni di euro, emerso dal bilancio, alla riduzione dei mutui. La decisione è stata formalizzata nella variazione del Documento di previsione triennale 2025-2027, approvata con 20 voti favorevoli e 9 astenuti dal Consiglio comunale.

Il Comuneinizia a ‘investire’ il tesoretto da 28 milioni emerso dalle pieghe di bilancio. Nella variazione del Documento di previsione triennale 2025-2027 approvata ieri dal Consiglio comunale con 20 voti a favore e 9 astenuti, infatti, è stato deciso che una Partedell’avanzo di amministrazione verrà utilizzata per ridurre i mutui accesi negli anni scorsi e questo comporterà anche una riduzione del carico degli interessi passivi. E poi c’è un emendamento importante della sindaca, che stanzia ulteriori 15mila euro per le manifestazioni di Natale e con esse la decisione di bandire una ‘gara’ per stabilire quali e quanti eventi verranno messi in campo in centro durante le festività natalizie.Nel dettaglio vengono inoltre eliminati dal bilancio di previsione 2025-2027 alcuni mutui previsti e stanziati nel 2025, in quanto gli stessi sono stati già contratti a fine anno 2024, successivamente alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2025-2027, per un importo complessivo di 1. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Comune inizia a investire il ’tesoretto’. Parte dell’avanzo di amministrazione sarà utilizzata per ridurre i mutui

