Il Comune esce da Perugia1416 | Dopo dieci anni è matura per poter camminare con le proprie gambe

Dopo un decennio di crescita e sviluppo, il comune si prepara a camminare con le proprie gambe, uscendo da Perugia1416. "Celebrare la decima edizione di questa manifestazione è un traguardo significativo", sottolinea Marco Pierini, vicesindaco e assessore alla Cultura, invitando a riflettere su quanto raggiunto e a programmare il futuro.

