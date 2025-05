Il Como gela Bayer e altri club per la corsa a Fabregas | lo spagnolo continuerà ad essere l’allenatore

Il Como ha annunciato il prolungamento dell'intesa con Cesc Fabregas, confermando così il suo ruolo di allenatore per la prossima stagione. La notizia arriva mentre il tecnico spagnolo era in trattative con il Bayer Leverkusen, in sostituzione di Xabi Alonso. Il club lombardo ha strategicamente deciso di trattenere Fabregas, un elemento chiave per il futuro.

Cesc Fabregas sarà ancora l'allenatore del Como anche per la prossima stagione. Il club ha convinto il tecnico spagnolo a restare quando sembrava vicinissimo il passaggio al Bayer Leverkusen al posto di Xabi Alonso. 🔗Leggi su Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Il Como gela Bayer e altri club per la corsa a Fabregas: lo spagnolo continuerà ad essere l’allenatore - Cesc Fabregas sarà ancora l’allenatore del Como anche per la prossima stagione. Il club ha convinto il tecnico spagnolo a restare quando sembrava vicinissimo il passaggio al Bayer Leverkusen al posto ... 🔗fanpage.it

Como, Fabregas: "Sarò sempre grato a questa società". Il Bayer Leverkusen insiste: lo vuole come post-Xabi Alonso - Voglio lasciare questo al Como poi io sono molto contento e legato a tutti, molto coinvolto anche sul futuro. Quando arriverà il momento si dirà qualcosa". BAYER LEVERKUSEN - Il club tedesco ha ... 🔗calciomercato.com

Fabregas ringrazia il Como, il Bayer Leverkusen in pressing: le ultime da Sky Sport - Il tecnico spagnolo resta nel mirino del club tedesco. La volontà è quella di chiudere presto per il suo arrivo ... 🔗ilromanista.eu

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bambina di 11 anni scomparsa dopo tuffo nel lago di Como: Ricerche in corso

Nella località di Mandello del Lario, situata sulle rive del lago di Como, si è verificato un drammatico incidente durante le festività di Ferragosto.