Il cinema italiano scrive a Giuli | Settore indubbiamente in crisi

Roma, 13 mag. (askanews) – Da Gianni Amelio a Francesca Archibugi, da Luca Argentero a Marco Bellocchio, Margherita Buy, Paola Cortellesi, i fratelli D'Innocenzo, Maura Delpero, Matteo Garrone, Mario Martone, Giuseppe Tornatore, Paolo Sorrentino, Luca Zingaretti, solo per citarne alcuni. Sono decine gli attori, i registi, gli sceneggiatori che hanno firmato la lettera aperta, indirizzata al ministro della Cultura Alessandro Giuli e ai Sottosegretari Lucia Borgonzoni e Gianmarco Mazzi, per lamentare la crisi del Settore, la mancanza di sostegni e la richiesta di un incontro con gli addetti ai lavori. Una lettera che fa seguito alle richieste di sussidi già espresse in occasione della recente cerimonia dei David di Donatello. "La situazione lavorativa e produttiva del cinemaitaliano è indubbiamente in crisi.