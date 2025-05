Il cervello complice

...affascinante produzione, in cui attori e neuroscienziati si intrecciano per esplorare i misteri del cervello umano. Attraverso una narrazione coinvolgente e interazioni sorprendenti, "Il cervello complice" invita gli spettatori a riflettere su come la scienza possa illuminare le nostre vite quotidiane. Non perdere l'occasione di scoprire il potere della mente!

Dopo il successo riscosso al Teatro Marconi, torna a grande richiesta "Il cervellocomplice", uno spettacolo che unisce teatro e divulgazione scientifica, regalando al pubblico un'esperienza intensa e originale. Dal 15 al 17 maggio, il palcoscenico del Teatro Tor Bella Monaca ospiterà questa.

