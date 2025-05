Il Centro senologico dell’Aoup festeggia 15 anni di attività | liste di attesa azzerate

Il Centro senologico dell'Aoup festeggia 15 anni di attività, testimoniando un percorso di eccellenza nella cura e assistenza per la salute delle donne. Con orgoglio, oggi si annuncia l'azzeramento delle liste di attesa, un traguardo significativo per la prima Breast Unit della Toscana, fondata il 24 aprile 2010 all'Ospedale Santa Chiara.

Pisa, 13 maggio 2025 – Il Centrosenologicodell’Aoup compie 15 anni. Era infatti il 24 aprile 2010 quando all’Ospedale Santa Chiara si inaugurarono i nuovi locali dell’Unità operativa di Senologia diretta da Manuela Roncella - la prima Breast Unit della Toscana - ricavati nell’edificio 6 (ex Oculistica), proprio di fronte al Polo oncologico (Ed. 22), una scelta strategica dettata dalla necessità di una prossimità anche logistica per percorsi assistenziali strettamente integrati.Di lì a poco sarebbe stato deliberato nell’Atto aziendale anche il Centro clinico senologico, guidato per anni dalla professoressa Roncella che alla cura del cancro mammario ha dedicato la vita professionale e che guida tuttora la Senologia. Il Centro è oggi diretto da Matteo Ghilli, che gestisce il coordinamento di tutte le strutture multidisciplinari che ruotano intorno alla cura della patologia mammaria i cui professionisti, con specifici contratti di servizio, lavorano per il Centrosenologico. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Centro senologico dell’Aoup festeggia 15 anni di attività: liste di attesa azzerate

Approfondimenti da altre fonti

Il Centro senologico dell’Aoup festeggia 15 anni di attività: liste di attesa azzerate - Per il quinto anno consecutivo, dal 2020, il Centro senologico (unico in Toscana e fra i pochi in Italia) ha ottenuto la certificazione europea Eusoma ... 🔗msn.com

Prevenzione: l’Aoup celebra la Giornata mondiale contro l’ipertensione - Pisa, 13 maggio 2025 - Domenica 18 maggio anche a Pisa ci sarà la misurazione gratuita della pressione in piazza con i medici specialisti dell’Aoup, in occasione della Giornata mondiale contro ... 🔗msn.com

Numeri record in Aoup per i trapianti di fegato: 20 in un solo mese - Dal 1 aprile al 1 maggio in Aoup sono stati eseguiti 20 trapianti di fegato e, per tre volte nell’arco di cinque giorni, ne sono stati eseguiti tre al ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Xiaomi apre un Mi Store a Udine al centro commerciale Citt? Fiera

Mi Store a Udine presso il centro commerciale Citt? FieraLa crescita di Xiaomi non si arresta: i dati Canalys lo hanno confermato e ora, nonostante l?Italia si trovi ad affrontare un altro periodo di difficolt?, l?azienda conferma l?impegno preso con i propri fan e annuncia l?apertura di un nuovo Mi Store Italia alle porte di Udine.