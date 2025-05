Il cellulare sparito l’ipotesi di complici e la pericolosità sottovalutata | i dubbi sulle libertà concesse a De Maria Gli ultimi momenti – Il video

Il mistero attorno al cellulare scomparso di Emanuele De Maria solleva interrogativi inquietanti: ha avuto complici nella sua breve latitanza? Le autorità hanno veramente sottovalutato la sua pericolosità? In questo contesto, gli ultimi momenti, documentati in un video, potrebbero rivelarsi decisivi per comprendere la situazione e chiarire i dubbi sulle libertà concesse.

Dove sia il cellulare di Emanuele De Maria, se siano presenti dei complici che lo hanno aiutato nella sua breve latitanza e, soprattutto, se il personale carcerario e il datore di lavoro abbia sottovalutato o omesso segnali di pericolosità. Sono ancora numerosi i punti da chiarire nel caso del 35enne che, in cella a Bollate per un femminicidio commesso nel 2016 e ammesso al lavoro esterno perché «detenuto modello», lo scorso weekend ha prima ucciso una collega dell’hotel Berna e poi ferito gravemente un altro barista. E che, qualche ora dopo, si è tolto la vita lanciandosi da una terrazza del Duomo di Milano. La procura di Milano ha per questo aperto un fascicolo per verificare se la concessione dei permessi sia stata prematura o frutto di sottovalutazioni. Verso l’archiviazione, per la morte dell’unico indagato, l’inchiesta per omicidio e tentato omicidio con l’aggravante della premeditazione. 🔗Leggi su Open.online

Su questo argomento da altre fonti

Omicidio Alessandro Coatti, dall’ipotesi depistaggio al cellulare sparito: come procedono le indagini

Riporta fanpage.it: Gli investigatori del posto, con il supporto dell'ambasciata italiana, stanno vagliando tutte le piste possibili: stando a fonti di Fanpage.it, si sta escludendo l'ipotesi che si sia trattato di ...

Ascoli, la droga entrava nel carcere nei tubetti del dentifricio: 4 condanne. Un detenuto aveva il cellulare e informava i complici

Come scrive msn.com: Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Ascoli, il detenuto era riuscito a disporre di un telefono cellulare con il quale chiamava due suoi complici all’esterno per richiedere la sostanza ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Come Posso Controllare Il Cellulare Di Mia Moglie

“Dopo 16 anni di matrimonio sospetto che mia moglie abbia un altro. Prima di affrontarla e rischiare di far scoppiare il finimondo, però, vorrei averne le prove concrete.