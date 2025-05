Il caso De Maria | le indagini e le polemiche I giudici | Non c' erano segnali premonitori

Il caso di Maria ha sollevato un vortice di indagini e polemiche, mettendo in luce l'assenza di segnali premonitori nelle sue azioni. Il suo percorso in carcere è stato definito «positivo», eppure, durante due anni di lavoro esterno, non ha mai dato motivo di sospetto, fino a culminare in un tragico gesto al Duomo di Milano.

In carcere ha avuto un percorso «positivo» , senza alcun deragliamento. E durante i due anni di lavoro esterno non ha mai destato alcun sospetto o segnale da lasciar presagire che potesse uccidere, tentare di uccidere e togliersi la vita gettandosi sulla folla dal Duomo di Milano. È quanto emerge dalle relazioni della casa di reclusione di Bollate acquisite dalla Procura milanese, che indaga sul. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il caso De Maria: le indagini e le polemiche. I giudici: "Non c'erano segnali premonitori"

