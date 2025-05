Il capo del Barcellona si aspetta che Lamine Yamal firma il nuovo accordo con Blaugrana

Il Barcellona si prepara a un'importante novità. Il direttore sportivo Deco è fiducioso che Lamine Yamal, giovane talento del club, rinnovi il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2026. Con il compimento del 18° anno a luglio, il club mira a costruire il futuro attorno a lui, segnando l'inizio di una nuova era.

2025-05-13 19:58:00 Breaking news:Barcellona sportivo direttore Deco crede LamineYamal Will rimanere A IL club E diventare UN pietra angolare Di UN nuovo d’oro era.Yamal’s attuale Affare corse Fino a 2026, Ma i rapporti dicono Quello UN estensione È previsto una volta Lui gira 18 Questo Luglio. Dopo UN incredibile scoppiare stagione, Yamal È velocemente guadagno il suo posto tra IL gioco elite talenti.Deco viste IL 17-anno-vecchio COME centrale A UN in erba generazione Quello Include Pedri, Alejandro Balde, E Pau Cubarsi – giovani Chi Potevo sicuro IL Laliga titolo entro giorni.“UN giocatore ha A Essere Contento Dove Essi Sono, Ma IO Non posso Vedere UN Meglio posto per Lamine A Essere,” Deco disse. “IL ragazzo cresciuto su Qui; è da Qui. Questo generazione Di giocatori ha IL opportunità A Fare storia. 🔗Leggi su Justcalcio.com

Barcellona, Lamine Yamal: "Blackout? Ecco come ho reagito" - Guarda il video. Il 17enne Lamine Yamal si presenta in conferenza stampa prima della semifinale di Champions tra Barcellona e Inter e si comporta come in campo ...

Le pagelle del Barcellona - Lamine Yamal (quasi) inarrestabile, Pedri danza - Garcia 7 - L'eroe che i catalani non si aspettano, apre la remuntada che ... né in bene né in male. Lamine Yamal 7,5 - Quando parte, non lo prendi. Mai. Conferma a San Siro, alla Scala del ...

VIDEO / Barcellona, Lamine Yamal: "Blackout? Ecco come ho reagito"

Lamine Yamal - accoltellato in un parcheggio il padre della stella del Barcellona

Ci sono ancora pochi dettagli sull'aggressione Mounir Nasraoui ha ricevuto più di una ferita da taglio in un parcheggio nella città di Mataro, a nord di Barcellona, dove attualmente risiede, ed è stato portato all'ospedale Can Ruti di Badalona, appena fuori Barcellona, in condizioni gravi.