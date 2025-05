il cantante maremmano è stato accolto da una marea di fan tra applausi e bandierine tricolore

Il giovane cantautore maremmano Lucio Corsi ha dato il via all'Eurovision Song Contest 2025 con un'arrivo trionfale a Basilea. Acclamato da una folla entusiasta di fan e bandiere tricolore, Corsi ha sfilato su un tram scoperto, celebrando il suo debutto internazionale con il brano "Volevo essere un duro". Un momento indimenticabile per la musica italiana!

L'arrivo di Lucio Corsi a Basilea ha infiammato l'apertura dell'Eurovision Song Contest 2025. Il cantautore toscano, scelto per rappresentare l'Italia con il brano Volevo essere un duro, è statoaccolto da centinaia di fan in festa mentre attraversava la città su un tram scoperto. Il suo ingresso sul Turquoise Carpet, cerimonia ufficiale inaugurale dell'evento, è stato tra i più applauditi della serata. L'Italia, infatti, gode di una certa importanza nell'ambito della kermesse musicale. Tra i "Big Five" fondatori, è automaticamente qualificata alla finale del 17 maggio, e Lucio Corsi sembra già aver conquistato il cuore del pubblico europeo ancor prima di salire sul palco. Due italiani in gara: Gabry Ponte rappresenta San MarinoIn questa edizione dell'Eurovision non c'è solo Lucio Corsi a portare un pezzo d'Italia.