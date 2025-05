Il campo da padel rischia di andare sott’acqua

Il campo da padel del centro sportivo di San Cesario è in grave pericolo, rischiando di essere sommerso dalle acque. Questa inquietante situazione è stata denunciata dal consigliere di opposizione Mirco Zanoli, che critica l'amministrazione per la mancanza di interventi e soluzioni, evidenziando la crescente preoccupazione tra i cittadini e gli sportivi locali.

"Il campo da padel al centro sportivo di San Cesario rischia di andaresott’acqua e la situazione, da parte dell’amministrazione, è completamente fuori controllo" È questa, in estrema sintesi, la denuncia fatta dal consigliere di opposizione Mirco Zanoli, il quale ha anche aggiunto: "In consiglio comunale avevo già fatto presente il problema e il sindaco mi aveva risposto che il problema era dovuto alle acque meteoriche. Evidentemente, così non è. E, ad oggi, mancano ancora soluzioni efficaci".Sulla questione, interpellato dal Carlino, è intervenuto lo stesso sindaco, Francesco Zuffi, che ha spiegato: "Innanzitutto ci tengo a chiarire che la situazione è sotto controllo. Stiamo infatti seguendo la questione da tempo, ovvero da ottobre 2024, quando il problema ha cominciato a presentarsi. Abbiamo anche già preso provvedimenti temporanei, mettendo sacchi di sabbia attorno all’impianto del padel per scongiurare problemi nell’immediato. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il campo da padel rischia di andare sott’acqua"

