Il Cai digitale accelera l’avvio dei sinistri riduce le frodi e l’uso della carta

Il Cai digitale segna un’importante evoluzione nella gestione dei sinistri stradali, rendendo il processo più rapido e sicuro. La tradizionale constatazione amichevole, utilizzata annualmente in oltre 1,5 milioni di casi, si rinnova, contribuendo a ridurre frodi e uso della carta, e facilitando una gestione più efficiente delle pratiche assicurative.

Il Cid si rinnova abbracciando l'era digitale. La tradizionale constatazione amichevole, utilizzata annualmente in circa 1,5 milioni di sinistri stradali, assume una veste nuova grazie all'introduzione del Cai digitale. Questa versione elettronica sostituisce il modulo cartaceo impiegato per la registrazione degli incidenti e introduce diverse implicazioni per il mondo assicurativo.

