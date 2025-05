Il boss chiede a Maria di riprendere il narcotraffico Lei non riesce a dirgli di no | si trasferisce a Roma e sfida Luca per l’affidamento del figlio Il conto alla rovescia verso il gran finale è iniziato

Maria Corleone si trova di fronte a una scelta devastante: riprendere il narcotraffico su ordine del boss, affrontando nuove sfide e il suo ex Luca per l'affidamento del figlio. Il conto alla rovescia verso il gran finale è iniziato. Non perdere il terzo appuntamento con la serie di Mauro Mancini, oggi su Canale 5 alle 21:30.

Fino a dove è disposta ad arrivare Maria Corleone? Nuove sfide la attendono nella terza puntata della seconda stagione della serie diretta da Mauro Mancini. In onda oggi, martedì 13 maggio, su Canale 5 alle 21:30, il terzo appuntamento con Maria Corleone 2 promette scintille. Tra vendette incrociate e segreti pronti a venire alla luce, niente sarà più come prima. L’attrice Romana Rosa Diletta Rossi presta il volto a una donna spietata e fragile al tempo stesso, intrappolata tra la sete di potere e la voglia di giustizia. Contribuendo al successo di una fiction che si conferma tra le più amate del momento. Tre serie tv da guardare oggi: “Manuale per signorine”, “From”, “Aftersun” X Leggi anche › Stasera su Canale 5 la seconda puntata di “Maria Corleone 2”: Sandra è scomparsa Maria Corleone 2, le anticipazioni della terza puntata: la tramaAl centro della terza puntata di Maria Corleone 2 c’è Don Luciano, il boss mafioso interpretato da Fortunato Cerlino. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il boss chiede a Maria di riprendere il narcotraffico. Lei non riesce a dirgli di no: si trasferisce a Roma e sfida Luca per l’affidamento del figlio. Il conto alla rovescia verso il gran finale è iniziato

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fondazione Open : indagati Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Luca Lotti

Matteo Renzi ? indagato a Firenze insieme a Maria Elena Boschi e Luca Lotti nell'inchiesta sulla Fondazione Open.