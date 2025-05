il borgo di raggiolo a misura di bambino con la festa del gioco

Il borgo di Raggiolo si prepara a incantare grandi e piccini con la seconda edizione della Festa del Gioco. Domenica 18 maggio, dalle 14.30 alle 19.00, le sue vie si animeranno di clown, bolle di sapone e giochi coinvolgenti, creando un'atmosfera magica pensata per le famiglie e i più giovani. Non mancate!

Arezzo, 13 maggio 2025 – Il borgo di Raggiolo a misura di bambino. Domenica 18 maggio, dalle 14.30 alle 19.00, i vicoli e le piazze del paese casentinese si trasformeranno in un grande parco divertimenti diffuso in occasione della seconda edizione della Festa del Gioco. Clown, bolle di sapone, Giocoleria, giochi di movimento e da tavolo, cacce al tesoro, laboratori creativi e didattici, truccabimbi e merenda con prodotti locali animeranno uno dei borghi più belli d’Italia per regalare un pomeriggio di spensieratezza e di allegria. L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, è promossa dalla Brigata di Raggiolo in collaborazione con il Comune di Ortignano Raggiolo e l’EcoMuseo del Casentino, con l’obiettivo di celebrare il valore del Gioco, libero o strutturato, come strumento di incontro, divertimento, relazione intergenerazionale, crescita culturale e sociale. 🔗Leggi su Lanazione.it