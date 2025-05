Il Bologna ricevuto a Mattarella al Quirinale il video

Mercoledì sera il Bologna è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente Mattarella, in vista della finale di Coppa Italia all'Olimpico. L'allenatore Vincenzo Italiano ha sottolineato l'importanza dell'evento, portando con sé l'entusiasmo e la passione dell'intera città, pronto a vivere un momento storico. Scopri il video di questo emozionante incontro.

Mercoledì sera la finale di Coppa Italia all'Olimpico. L'allenatore Vincenzo Italiano: "Porto qui l'entusiasmo e la passione dell'intera città" 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Bologna ricevuto a Mattarella al Quirinale, il video

