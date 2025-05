il bob mosso di sabrina carpenter per il suo compleanno è l hairstyle di cui abbiamo bisogno quest estate

Il bob mosso di Sabrina Carpenter per il suo compleanno è l'hairstyle perfetto per l'estate. Con i suoi 26 anni, la popstar ha scelto di festeggiare con uno stile semplice ma d'effetto, mostrando la sua autenticità. Niente fronzoli, solo un taglio chic e naturale che cattura subito l'attenzione. Vediamo insieme perché ci ha conquistato!

Ma quanto ci è piaciuto il bob mosso di SabrinaCarpenter? Come sappiamo, Sabrina ha appena compiuto 26 anni e ha scelto di celebrarlo con uno stile semplice, ma di grande impatto. Niente effetti speciali, nessun trucco esagerato: la popstar americana si è mostrata in versione autentica, con i capelli leggermente mossi, taglio bob e un viso luminoso, quasi privo di make-up. Ed è qualcosa che ha fatto impazzire i fan e i social.SabrinaCarpenter per il suo compleanno tira fuori un bob mosso (e super naturale)Il look di SabrinaCarpenter, condiviso su Instagram con una serie di foto che sembrano rubate da una pellicola d’altri tempi, racconta molto più di quanto si possa pensare. Il fascino non è solo nel vestito – un mini abito nero con dettagli cut-out firmato Roberto Cavalli – ma nel modo in cui Sabrina lo indossa: con disinvoltura, senza bisogno di sovrastrutture. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it