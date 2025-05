il bloom festeggia i 38 anni a suon di ska birre e cinema

Il Bloom festeggia 38 anni all'insegna di ska, birre e cinema! Una settimana ricca di eventi culminerà in festeggiamenti entusiasti, con l'energia dei Matrioska, birre da scoprire, ritmi coinvolgenti di Vito War e tanto grande cinema. Oggi, alle 20.30, inizia la festa con una serata di degustazione imperdibile!

L’energia ska-punk a tinte pop dei Matrioska, le birre da scoprire, la musica da ballare, i ritmi in levare di Vito War e tanto grande cinema per una settimana di eventi che culminerà nei festeggiamenti per il 38esimo compleanno del Bloom. Si partirà oggi alle 20.30 con una serata di degustazione di birre guidata da Efrem Borroni. Iscrizioni al 327.83.99.417. Sempre oggi, alle 21, “Corto che passione“, con la proiezione di 5 cortometraggi premiati o candidati ai Nastri d’Argento 2025. Ancora cinema domani alle 20.30 con il documentario “The Other Side of the Pipe“ di Marko Kumer, di cui si discuterà subito dopo, parlando di grandi opere e difesa dei territori, con Manuela Meloni del Comitato Ferma Ecomostro, Roberto Fumagalli del Coordinamento Salviamo il Monte San Primo, Guido Scaccabarozzi dell’Associazione Simbio e Federico Anghelè di The Good Lobby. 🔗Leggi su Ilgiorno.it