Il Bambino Zero dei Diavoli della Bassa | Le mie bugie sui miei genitori estorte da psicologi e assistenti sociali

Nel 1997, Davide Tonelli Galliera, un bambino di Massa Finalese, svelò un oscuro mondo di abusi e riti satanici, accusando familiari di crimini atroci. Le sue testimonianze, estorte da psicologi e assistenti sociali, avviarono un'inchiesta che scosse la comunità e portò alla luce il dramma dei Diavoli della bassa modense, enigmatico e inquietante.

Davide Tonelli Galliera è il Bambino di Massa Finalese in provincia di Modena che nel 1997 raccontò di aver subito abusi sessuali da parte di familiari. E di aver partecipato a riti satanici in cui erano stati uccisi due bambini. Le sue accuse fecero nascere l’inchiesta sui DiavolidellaBassa modenese. Molti anni dopo ha rivelato che le sue erano tutte bugieestorte da psicologi e assistentisociali. Eppure all’epoca molte persone finirono in prigione e una delle madri coinvolte si suicidò. Il suo nome è noto dal 2021. All’epoca, per preservarlo, veniva chiamato il BambinoZero. Oggi ha 35 anni e ha scritto un libro sulla sua storia, Io, BambinoZero (Vallardi).Quel BambinoQuel Bambino, dice Davide a Repubblica, «ancora grida dentro e si fa domande. È devastato dai sensi di colpa, è diventato grande per scoprire che a causa delle sue parole, estorte a lui e ad altri bambini come lui, sono morte delle persone e altre hanno sofferto l’inferno, me compreso». 🔗Leggi su Open.online