Il bambino che sfreccia in minimoto in pieno centro poi getta via il mezzo e scappa

A Napoli, un bambino di 9 anni ha sorpreso passanti e turisti sfrecciando in minimoto tra la folla nel centro città. Dopo un’incredibile corsa, ha abbandonato il mezzo e si è dato alla fuga. I carabinieri, intervenuti, hanno denunciato i genitori per la situazione pericolosa creata dal piccolo centauro.

