Igor Volley Lorenzo Bernardi prolunga il contratto fino al 2027

Lorenzo Bernardi rimane alla guida dell'Igor Volley fino al 2027. Il tecnico azzurro ha prolungato il suo contratto di un anno, consolidando così il suo impegno con il club. Dopo aver conquistato tre trofei significativi, Bernardi continuerà a cercare nuovi successi con le sue atlete nelle prossime due stagioni.

Nuovo rinnovo contrattuale per LorenzoBernardi: il tecnico azzurro ha prolungato di un anno l’accordo in essere con il club, spostandone la scadenza a giugno 2027.Il tecnico trentino guiderà dunque le azzurre per altre due stagioni, dopo i tre trofei (una Wevza Cup, la Challenge Cup e la CEV. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Igor Volley, Lorenzo Bernardi prolunga il contratto fino al 2027

