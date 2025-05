igor volley lorenzo bernardi prolunga il contratto fino al 2027

L'Igor Volley annuncia con entusiasmo il rinnovo del contratto di Lorenzo Bernardi fino al 2027. Il tecnico azzurro, alla guida della squadra trentina, continua così la sua avventura dopo aver conquistato tre trofei prestigiosi. Le azzurre possono contare sulla sua esperienza e leadership per continuare a brillare nel panorama della pallavolo.

