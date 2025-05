ignora i divieti e torna dalla madre che aveva già minacciato e picchiato nei guai un 53enne

Un 53enne è stato arrestato dai carabinieri dopo essere tornato a casa della madre, nonostante un divieto di avvicinamento. La donna, già vittima di maltrattamenti e minacce, ha visto riemergere la violenza del figlio, che ha ignorato le restrizioni imposte dalle autorità. La situazione ha richiesto l'intervento immediato dei militari.

