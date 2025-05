IEG spa 1T2025 | crescita organica acquisizioni internazionali e risultati consolidati

Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group spa ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2025, evidenziando una crescita organica sostenuta e acquisizioni internazionali strategiche. IEG, leader nell’organizzazione di eventi fieristici in Italia e quotata su Euronext Milan, continua a consolidare la propria posizione di mercato, investendo in nuove opportunità.

Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group spa ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2025, riunendosi oggi nei locali della Società, leader nazionale nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan. In tale occasione si sono evidenziati i progressi concreti e le strategie in atto per rafforzare .