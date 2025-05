IEG nel Q1 2025 ricavi a €1028 mln +157% e Adjusted EBITDA a €382 mln +112%; Peraboni | Risultati positivi grazie a crescita organica e nuove acquisizioni

Nel primo trimestre del 2025, IEG ha registrato ricavi di €102,8 milioni, con un incremento del 15,7%, e un EBITDA adjusted di €38,2 milioni, in crescita dell'11,2%. I risultati positivi derivano dalla crescita organica e da nuove acquisizioni, consolidando la presenza internazionale. La società conferma le previsioni per il 2025, puntando a ricavi tra €253 e €258 milioni.

La società rafforza la presenza internazionale con nuove acquisizioni e conferma la guidance 2025: ricavi attesi tra €253-258 mln e marginalità operativa tra €65-67 mln, sostenuta dal contributo degli eventi core e dell’espansione nei servizi IEG, nel Q1 2025 ricavi a €102,8 mln (+15,7%) e Ad 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - IEG, nel Q1 2025 ricavi a €102,8 mln (+15,7%) e Adjusted EBITDA a €38,2 mln (+11,2%); Peraboni: "Risultati positivi grazie a crescita organica e nuove acquisizioni"

