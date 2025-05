idf colpiti terroristi di hamas in ospedale a khan younis

Nella notte, l'esercito israeliano (IDF) ha annunciato tramite Telegram di aver attaccato un significativo gruppo di "terroristi" di Hamas, attivi in un centro di comando e controllo presso l'ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Questa operazione segna un punto critico nel conflitto attuale, evidenziando le complesse dinamiche della guerra.

L'esercito israeliano (Idf) ha reso noto su Telegram di aver colpito nella notte un "notevole" numero di "terroristi" di Hamss che operavano in un centro di comando e controllo situato nell'ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Il centro "veniva utilizzato dai terroristi per pianificare e realizzare attacchi terroristici contro civili israeliani e truppe dell'Idf", si legge inoltre in un comunicato. 🔗Leggi su Quotidiano.net