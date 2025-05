Icao | Russia responsabile dell' abbattimento del volo MH17 in Ucraina

L'agenzia per l'aviazione civile delle Nazioni Unite (Icao) ha dichiarato che la Russia è responsabiledell'abbattimento del voloMH17 il 17 luglio 2014 in Ucraina, in cui persero la vita 298 tra passeggeri e membri dell'equipaggio.Il consiglio di amministrazione dell'organizzazione con sede a Montreal, in Canada, ha ritenuto che i ricorsi presentati da Australia e Paesi Bassi in merito all'abbattimentodell'aereo della Malaysia Airlines erano "fondati in fatto e in diritto". Si tratta della prima decisione del consiglio dell'organizzazione "nel merito di una controversia tra Stati membri". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Icao: Russia responsabile dell'abbattimento del volo MH17 in Ucraina

