Ibrahim Sulemana talento ghanese in 8 minuti che fa parlare Atalanta-Roma e social

Ibrahim Sulemana, talento ghanese di 21 anni, ha stregato il pubblico durante l'Atalanta-Roma, conquistando i social in soli 8 minuti di gioco. Nonostante una sola partita da titolare, il suo carisma e le sue abilità lo hanno reso il protagonista inatteso, mentre il suo trasferimento da 9 milioni di euro ha acceso l'interesse dei tifosi.

Il giovane Ibrahim Sulemana, 21 anni, è l'inaspettata rivelazione dell'Atalanta-Roma. Pur avendo disputato una sola partita da titolare, il calciatore originario del Ghana si è già fatto notare per il suo talento e il carisma. Acquisito per 9 milioni di euro, il suo profilo Instagram ha raggiunto i 40 mila follower, e sui social non si parla d'altro.

Atalanta-Roma 2-1: Lookman e Sulemana spingono la Dea in Champions League

Atalanta batte la Roma 2-1 e conquista con due giornate d’anticipo la qualificazione alla prossima Champions League, diventando la terza squadra italiana certa della partecipazione dopo Napoli e Inter.