IA chip spazio Cosa spinge Musk&Co nel Golfo dove c’è posto per tutti

In un'epoca di esplorazione spaziale e innovazione tecnologica, Elon Musk e Donald Trump approdano in Arabia Saudita, dando il via a un tour strategico nel Golfo. Mentre Musk continua a spingere i confini dell'IA e dei chip spaziali, l'incontro rappresenta un’opportunità per consolidare alleanze e favorire investimenti in un mercato sempre più aperto.

Stavolta non era sull'Air Force One, avendo viaggiato su un altro aereo. Ma la sostanza non cambia. Insieme a Donald Trump anche Elon Musk sbarca in Arabia Saudita, prima tappa del tour nel Golfo che porterà il presidente americano negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar. Non è l'unico business-man che Trump si è portato dietro nel suo primo viaggio all'estero da quando è tornato alla Casa Bianca, se escludiamo il Vaticano per i funerali di Papa Francesco – anche nel primo mandato, l'Arabia Saudita era stata scelta come primo luogo. Seduti attorno al tavolo dove hanno pranzato insieme al principe ereditario Mohammed bin Salman, dopo la tradizionale cerimonia di benvenuto con tanto di caffè, c'erano anche Sam Altman (ceo di OpenAI), Jensen Huang (Nvidia), Larry Fink (BlackRock), John Elkann (Stellantis), Arvind Krishna (IBM), Alex Karp (Palantir), Kelly Ortberg (Boeing), Stephen Schwarzman (Blackstone Group), Andy Hassy (ad di Amazon), Ruth Porat (responsabile investimenti di Google), Travis Kalanick (co fondatore di Uber) e tanti altri esponenti di spicco del settore tecnologico e finanziario.

