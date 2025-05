I violenti allo stadio non sanno nulla di cosa lo sport insegni veramente

I violenti allo stadio ignorano il vero significato dello sport, che dovrebbe unire e insegnare valori di rispetto e amicizia. Come amante dello sport, sono rimasto sconvolto nel leggere di un tifoso italiano accoltellato a morte da un oppositore. Ogni domenica, assistiamo a episodi che minano la bellezza di questa passione, trasformandola in un’arena di odio e violenza.

Io che amo talmente lo sport e che nella mia vita ho avuto così tanto dallosport, sono rimasto di sasso quando alcuni giorni fa ho letto di un tifoso italiano che aveva accoltellato a morte il tifoso di una squadra di calcio avversaria. E del resto non passa domenica che le truppe dell’una squadra non assaltino le truppe di una squadra concorrente. Quello che dovrebbe essere il più leale dei confronti diventa l’occasione di zuffe tra orde di fanatici. L’arte di indirizzare la palla con i piedi viene soppiantata in questo caso dall’arte di uccidere un tifoso avverso con un solo colpo di coltello. Una domenica sì e un’altra pure le nostre piazze sono lordate dalle gesta di questi energumeni. Né fa ai miei occhi differenza quello che ho letto a proposito della bellissima semifinale giocata a Milano qualche giorno fa tra Barcellona e Inter (vittoria dell’Inter per 4-3), e cioè che quando prendeva la palla l’astro del Barcellona, il giovanissimo Yamal, veniva sommerso dai fischi: provenienti da gente che confonde lo sport con le risse da osteria. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I violenti allo stadio non sanno nulla di cosa lo sport insegni veramente

Ne parlano su altre fonti

Stadio della Roma, Rampelli: "Nessuno lo vuole a Pietralata. Ci sono problemi noti..." - ROMA - " Tanto tuonò che piovve. Tutti sanno fin dal principio che l'ipotesi "Stadio a Pietralata" porta con sé problemi di impatto ambientale, viabilità e traffico, incompatibilità con l'adiacente Os ... 🔗corrieredellosport.it

Derby Lazio-Roma, tensioni fuori dallo stadio: 13 agenti feriti negli scontri - Ieri, a poche ore dal derby Lazio-Roma allo Stadio Olimpico, la situazione è degenerata fuori dall’impianto: si sono verificati violenti scontri tra tifosi e forze dell’ordine, con 13 agenti feriti. 🔗la7.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Federico Buffa, Sky Sport : Fermarmi dopo Pelé? Le grandi storie non stanno solo nei miti

Il volto di punta di Sky Sport, Federico Buffa spiega l'operazione di “Sky Buffa racconta Pelé” e le insidie di raccontare in Tv ciò che non si vede.