I vini di Toscana Emilia-Romagna e Umbria uniti per il Meyer

Nel cuore del Valdichiana Village di Foiano, sabato 17 maggio si svolgerà la terza edizione di "Anteprima Cantine Aperte per il Meyer". Ventinove cantine vinicole di Toscana, Emilia-Romagna e Umbria si riuniranno per un pomeriggio dedicato al buon vino, trasformando la location nel centro enologico dell’aretino e non solo. Un evento imperdibile per gli amanti del vino!

Saranno ben 29 le cantine vinicole presenti sabato 17 maggio al Valdichiana Village di Foiano, che per un pomeriggio diventerà il centro enologico del territorio aretino e non solo, ospitando la terza edizione di "Anteprima Cantine Aperte per il Meyer". Per la prima volta, infatti, oltre alle. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - I vini di Toscana, Emilia-Romagna e Umbria uniti per il Meyer

Altre fonti ne stanno dando notizia

Anteprima Cantine Aperte per il Meyer: a Valdichiana Village l’incontro dei vini di Toscana, Umbria ed Emilia Romagna

Si legge su lanazione.it: Valdichiana Village ospita la terza edizione di “Anteprima Cantine Aperte” per il Meyer. Sabato 17 maggio un evento tra vino, bellezza e solidarietà con le cantine del Movimento Turismo del Vino di To ...

I vini di Toscana, Emilia-Romagna e Umbria uniti per il Meyer

Secondo arezzonotizie.it: La terza edizione di "Anteprima Cantine Aperte" si terrà il 17 maggio al Valdichiana Village. Lo chef Luca Pappagallo, testimonial dell'appuntamento, inaugurerà la giornata. Per la prima volta parteci ...

I vini fra Liguri e Toscana: intervista a Diego Bosoni

Scrive msn.com: I vini fra Liguri e Toscana: intervista a Diego Bosoni Formula 1, spaventoso record di velocità: nessuno è mai andato più veloce I 4 formaggi più sani (in assoluto) che puoi mangiare Borse a ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Wine delivery : Acquistare vini online

I tempi cambiano e anche il modo di acquistare e scegliere il vino. Infatti, ora è possibile acquistarlo da qualsiasi luogo grazie all'opzione di acquisto online.