I veri animalisti sono i cacciatori il discorso surreale del consigliere di FdI | il M5s lo smentisce – Video

Tensione al Pirellone dopo il divieto di caccia su 475 valichi montani imposto dal Tar, che ha messo in evidenza le contraddizioni del centrodestra. Fratelli d’Italia e Lega hanno avanzato una mozione surreale, sostenendo che i veri animalisti sono i cacciatori, suscitando la reazione del M5S. Scopri di più nel video.

Tensione al Pirellone dopo la figuraccia rimediata dalla Regione Lombardia. La scorsa settimana il Tar ha imposto il divieto – come stabilito dalla legge, peraltro – di caccia su 475 valichi montani. Così il centrodestra, con Fratelli d’Italia e Lega in testa, ha presentato una mozione che chiede alla Giunta di impegnarsi a ricorrere al Consiglio di Stato, a sospendere gli effetti della sentenza dei giudici amministrativi e a interloquire col governo per modificare la legge 15792 (e, dunque, verosimilmente, cancellare il divieto di caccia che riguarda proprio i valichi montani). La mozione è stata presentata in Aula dal capogruppo di FdI, Giacomo Zamperini, che nel lungo intervento in difesa dei cacciatori e di attacco sia ai giudici sia a Ispra, è riuscito a dire che “i verianimalistisono i cacciatori”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I veri animalisti sono i cacciatori”, il discorso surreale del consigliere di FdI: il M5s lo smentisce – Video

Altre fonti ne stanno dando notizia

Abbattimento dei colombacci, ricorso al Tar contro la Regione. Degli animalisti? No, dei cacciatori - Peraltro l’associazione Libera Caccia in una assai critica nota definisce la decisione della Giunta regionale una “vera ... non si sono levate le critiche né dal mondo animalista né dallo ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Vladimir Luxuria accanto agli Animalisti Italiani per difendere il diritto alla vita dei macachi

Nel video, Vladimir Luxuria si mostra senza trucco nella sua vera essenza, mentre con gli occhi bendati da una fascia nera richiama la cecità della scienza, ma anche il prossimo accecamento dei macachi; espone il suo punto di vista sulla vivisezione al fine di scuotere le coscienze collettive.